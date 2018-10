Ein bisschen Hawaii im Wiener Herbst

Die bunte Kultur Hawaiis erkunden, wenn es draußen kalt und dunkel ist – ohne die Stadt zu verlassen: Das HONU Tiki Bowls zwischen Schottentor und Freyung im ersten Bezirk ist zwar klein und schmal, im Inneren kann man sich aber ganz gut ins Südseefeeling eingrooven. An der Decke sind Bastfächer montiert, die gelegentlich auch im Takt wacheln, die bunten Wände lassen 50er- und 60er-Jahre-Stimmung aufkommen und die Theke erinnert ein wenig an eine Südsee-Bar.

Poké-Bowl auch mit Fleisch

Fürs Essen hat Kaspar Kunz das typische hawaiianische Gericht Poké Bowl (Hauptzutat roher Thunfisch, in einem Bett aus Reis und mit Saucen) etwas adaptiert. Schließlich mag ja nicht jeder rohen Fisch. Seine Bowls (je 9,80 €) bestehen aus jeweils sechs Zutaten – von einer Basis aus lauwarmen Sushi-Reis, Quinoa oder Zucchini-Nudeln über Fisch, Huhn oder Tofu sowie einer Sauce (z. B. Creamy Mayo, Yuzu Lime) und einem Dressing (z. B. Sesam, Spicy Ingwer). Dazu kommen Gemüse und knuspriges Topping. Zur Auswahl stehen sechs Varianten. Bei speziellen Vorlieben kann man sich auch seine Wunsch-Bowl kreieren. Tipp: Eine Extraportion Edamame (1 €), Sesam oder getrocknete Nori (0,50 €) passt zu den meisten Bowls.

Tiki-Bar

Die Tiki-Kultur findet sich neuerdings ebenso in der Barszene. Sollten süße, exotische Safterl und Früchte in den 50ern minderwertigen Rum überdecken, wird längst hochqualitativ im Tiki-Style gemixt. Erlaubt ist so ziemlich, was schmeckt. Ihre Fantasie leben seit einem Jahr die aus Belgien stammenden Brüder Arik und Matti Vinnitsky in ihrer Matiki Bar im siebten Bezirk aus. Die Cocktails sind durchaus kreativ. Ein Beispiel: „Bombaclot“ (11 €), wird aus Jamaican Rum, Punt e Mes, Pineapple Juice, Grapefruit Juice, Lime Juice, Muscovado Syrup und Peach Bitters geshakt. Aloha!

Info: HONU Tiki Bowls, Teinfaltstr. 4, 1010 Wien, Montag bis Freitag 11.30 bis 20 Uhr

Matiki Bar, Gardeg. 2, 1070 Wien, Montag bis Donnerstag 18 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 3 Uhr