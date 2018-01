Espresso mit Salz: Ideen für Ihr Katerfrühstück

Die Kater-Symptome sind die Folgen einer akuten Alkoholvergiftung. Verantwortlich sind Abbauprodukte von Ethyl- und Methylalkohol.

Espresso macht wach. Franzosen trinken ihn mit einer Prise Salz drin, Italiener mit einem Schuss Zitronensaft. Experten raten freilich zu Wasser ohne Kohlensäure.

In Österreich ist das Reparaturseidl und ein Gulasch das Geheimrezept schlechthin. Das Reparaturseidl verzögert allerdings den Abbau des Alkohols nur, der Effekt hält aber nicht dauerhaft an.

So genau genau weiß man nicht, wie die "betrunkenen Nudeln", Pad Kee Mao, in Thailand ihren Namen bekamen. Nach einiger gängiger Theorie soll sie ein Betrunkener in einem Restaurant bestellt haben. Für diese braucht es Reisnudeln, Fischsauce, Fleisch, Meeresfrüchte und Gemüse.

Der Hype um den Bloody Mary, der aus Vodka, Paradeisersaft, Salz, Pfeffer, Worcestersauce, Tabasco und Sellerie besteht, entstand in den 60ern. Paradeiser enthalten Lycopin, das die Zellen dank seiner antioxidativen Eigenschaften schützt.

Der Hering ist in Deutschland ein gefragter Gast, wenn sich ein Kater bemerkbar macht.

In New Orleans schwört man auf Yak-a-mein-Soup. Die Geheimwaffe brachten in Korea stationierte US-Soldaten in den 1950er-Jahren in ihre Heimat. Die Suppe auf Basis von Salz und Sojasauce enthält Fleisch (Proteine), Nudeln (Kohlenhydrate) und ein hart gekochtes Ei.

Eier - egal ob roh oder gekocht - sind beliebte Anti-Kater-Mittel. Sie enthalten Zystein. Diese Aminosäure fördert den Alkoholabbau.

Essiggurken sind in Polen ein wichtiges Kater-Gericht. Besonders das Trinken des Essigwassers soll den Katergeplagten wieder auf die Beine helfen.

Viele Briten setzen auf ein ausgiebiges Kater-Frühstück. Am besten mit fettem Speck, Baked Beans, Eiern und Toast.