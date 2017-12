Nichts trinken – dieser Anti-Kater-Tipp löst zu Silvester wenig Begeisterung aus. Mehr Interesse wecken die Ernährungswissenschafterinnen Sabine Bisovsky und Eva Unterberger. Sie haben die wissenschaftliche Literatur durchforstet und jetzt auf ihrem Blog www.essenzielles.at Tipps veröffentlicht, "mit denen Sie garantiert ohne Kater aufwachen".

Foto: /Www.essenziell.at

Trinken Sie nicht auf leeren Magen. Eine gute "Unterlage" kann die Aufnahme des Alkohol ins Blut etwas verzögern "und ihn verträglicher machen". Allzu fett sollte das Essen aber trotzdem nicht sein, denn sonst belastet es den Magen nur zusätzlich.

Diese drei lassen den Alkohol besonders rasch ins Blut schießen, betont Unterberger. Zucker hemmt außerdem den Abbau von Acetaldehyd – einer der Haupt-Auslöser der Kater-Beschwerden. Suppen-Fondue am Silvesterabend. Und die übrig gebliebene Suppe als Anti-Katerfrühstück: Bereits in der Neujahrsnacht sollte man dafür sorgen, dass der Elektrolyt-Verlust nicht zu groß wird – "also eher salzige Snacks essen als in die Keksdose greifen". Kartoffelpüree oder Früchte füllen die Kalium-Speicher auf.

Das beugt dem gut gemeinten Nachschenken aufmerksamer Gastgeber vor. Hören Sie in sich hinein. "Wenn Sie selbst spüren, dass es genug ist, dann folgen Sie den Zeichen Ihres Körpers", betonen die Ernährungswissenschafterinnen. "Sie werden am nächsten Morgen froh darüber sein."

Lesen Sie bitte unterhalb der Info-Grafik weiter

Foto: KURIER-Infografik

"Ein Zellgift"

"Die komplexe Vorgänge, was genau für den Kater verantwortlich ist, müssen noch genauer erforscht werden", sagt der Wiener Physiologe Wolfgang Marktl. "Wir wissen, dass Alkohol dehydrierend und entwässernd wirkt und dass er in großen Mengen ein Zellgift ist." Der britische Forscher Sean Johnson ("Alcohol Hangover Research Group") definiert es drastisch: "Alkohol zu trinken entleert den Körper von allen Dingen, die er braucht, und lässt seine schlechten Nebenprodukte zurück."

Höhepunkt nach zwölf Stunden

Zwölf bis 14 Stunden nach einem Fest erreicht der Kater seinen Höhepunkt. Im Schnitt dauert er 6,5 Stunden. Die schlechte Stimmung hat aber noch andere Ursachen als den Kopfschmerz. "Während des Trinkens steigt der Wohlfühl-Neurotransmitter Dopamin im Gehirn an. Aber gleichzeitig bringt Alkohol viele andere Chemikalien im Gehirn aus der Balance", erklärt Sean Johnson in The Times. Das beste Heilmittel ist noch immer – Zeit.

Foto: Getty Images/iStockphoto/AntonioGuillem/iStockphoto

Hilfe aus der "Hangover-Klinik"

In London, New York, Las Vegas, San Francisco oder Sydney gibt es übrigens auch sogenannte „Hangover-Kliniken“. Seit einigen Jahren hat man sich dort auf die Behandlung der Kater-Symptome spezialisiert. Je nach Ausprägung gibt es Packages zwischen umgerechnet 60 und 120 Euro mit Sauerstoff, Vitamincocktails und Infusionen, die einen schnell aufrichten sollen.

Nein sagen ist nicht unhöflich

Und noch ein wichtiger Tipp – diesmal von Heidrun Thaiss, Leiterin der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: "Beim Alkohol ‚Nein, danke‘ zu sagen, ist nicht unhöflich, sondern Ausdruck der Selbstbestimmung."