Diese Heurigen haben mitten in den Weingärten ausgesteckt

Mit Blick auf die Stadt oder mit Blick auf die Weinreben: Seit wenigen Tagen können Wiener Heurigen-Fans jeden Freitag, am Wochenende und an den Feiertagen Heurigenschmankerln und regionale Weine mitten im Weingarten genießen. Die Saisoneröffnung für die Buschenschanken in den Weingärten läuft bis 31. Oktober und gilt natürlich nur für Tage mit schönem Wetter. 100 Heurigen sind in den Weinbauorten der Stadt verteilt: Seit 2013 dürfen die Betriebe auch im Weingarten – zusätzlich zum Betrieb im Stammhaus – ausstecken.

"Die Buschenschank im Weingarten ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel am Wochenende, für die Wiener aber auch für Touristen und jene die sich für die Wiener Heurigenkultur interessieren. Durch die Buschenschank im Weingarten konnten wir eine neue Zielgruppe ansprechen und ein besonderes Flair und lässiges Image für den Heurigen schaffen", so Michael Edlmoser, Obmann vom Verein Der Wiener Heurige.

Übrigens dürfen die Buschenschanken nur Eigenbauwein und kalte Speisen verkaufen.

Biohof N°5, 1210 Wien