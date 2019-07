Wenn Porridge drauf steht, sind Haferflocken dreimal so teuer

Gleicher Inhalt, andere Verpackung, anderer Preis: Die deutsche Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch konfrontierte den Lebensmittelhändler Edeka via Twitter mit einem Untersuchungsergebnis: "Was ist da los, # Edeka? Einmal verkauft Ihr # Haferflocken als ' Haferflocken' für 0,49 € (500g), ein anderes Mal als ' Porridge' für 0,99€ (350g). Dabei sind die Flocken die gleichen: fein geschnitten mit exakt den gleichen Nährwerten! Liegt’s an der größeren Plastikverpackung?;)"