Cocktail-Pop-up: Im "Emile" wird Pina Colada neu interpretiert

Für die Cocktails zeichnet Kan Zuo (The Sign Lounge), seit Jahren in der Wiener Barszene für seine Kreativität bekannt, verantwortlich. Er wirdmet sich ganz der legendären Pina Colada, die immerhin 1954 im Caribe Hilton Puerto Rico erfunden wurde. "Mit unserem Konzept wollen wir diese tolle Geschichte am richtigen Ort, in der richtigen Saison und mit der richtigen Präsentation näher bringen", sagt er. Dazu gehört etwa, den Cocktail stilecht in einer ausgehöhlten Ananas zu servieren.

Das Getränk selbst orientiert sich an der klassischen Vorlage, wird aber in verschiedenen Kreationen von Kan Zuo modern interpretiert - etwa mit Zitronenbutter, Kokosnuss-Eiscreme oder Kardamom.