Warum immer mehr Menschen auf Fertiggerichte verzichten

Okay, um vorweg reinen Tisch zu machen: So neu ist die Idee nicht. Lange bevor es Fertigessen im Supermarkt und moderne Fast-Food-Lokale in den Straßen gab, appellierte der deutsche Bakteriologe und Hygieniker Werner Kollath um 1940: „Lasst unsere Nahrung so natürlich wie möglich sein.“ Um seinen Aufruf zu untermauern, griff er auch auf Aufzeichnungen bekannter Persönlichkeiten zurück – wie die vom Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner – ja, dem Erfinder des „Birchermüesli“ – oder vom priesterlichen Naturheilkundler Sebastian Kneipp – ja, dem Erfinder der Kneipp-Kuren. In den Achtzigern und Neunzigerjahren entwickelte sich daraus der Trend zur Vollwertkost. Heute firmiert das Ganze unter dem Schlagwort Clean Eating („Sauber/rein essen“). Die Devise hat sich dabei wenig verändert: Als kulinarisch „rein“ gilt das, was natürlichen Ursprungs ist und für den Körper viel Verwertbares enthält. Gemieden werden daher übliche Zusätze wie Geschmacksverstärker, Konservierungs- und künstliche Farbstoffe, Stabilisatoren, Gelier- und Verdickungsmittel oder versteckter Zucker. Die Annahme: Je stärker etwas verarbeitet ist, umso weniger Vitamine und Mineralstoffe stecken drinnen. So besagt eine gängige Clean-Eating-Richtlinie: Stehen auf der Verpackung mehr als fünf Inhaltsstoffe oder Fremdwörter, ist das Angebotene wohl nicht „clean“. Stattdessen liegt der Fokus auf möglichst unverarbeitete Lebensmittel, die in der eigenen Küche schonend zubereitet werden.