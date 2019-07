Burrata: Der fettere Zwilling vom Mozzarella

Delikatessen-Händler Pöhl bezieht seinen Käse direkt aus der apulischen Stadt Santeramo in Colle, vierzig Minuten von Bari entfernt. "Als wir begonnen haben, wurde er noch in dem typischen grünen Blatt des Liliengewächses Affodill geliefert." Aus hygienischen Gründen wird der Käse heute in Plastiksackerln oder Bottichen in Salzlaken geliefert. Nur noch das gelegentlich verwendete grüne Bändchen erinnert an das Liliengewächs.

Bereits seit siebzehn Jahren setzt der Geschäftsmann auf das weiße Sackerl und dennoch bemerkt auch er eine steigende Nachfrage und lernt auf Messen neue italienische Produzenten kennen: Mittlerweile gebe es immer mehr Manufakturen, die auf eine Herstellung mit Büffelmilch setzen. Traditionell wird die Sonderform des Mozzarellas nämlich ausschließlich aus pasteurisierter Kuhmilch produziert. "Der Konsument kann ganz leicht den Unterschied erkennen: Büffelmilch schmeckt noch etwas fetter und zeichnet sich durch den typischen Moschusgeschmack am Gaumen aus."

Ob aus Büffelmilch oder Kuhmilch, der zarte Käse wird für das Sommer-Gericht nur erwärmt, nie stark erhitzt. Das wäre viel zu schade.