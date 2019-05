BistroBox eröffnet Flagship-Store an der Autobahn

Für die fünfte Neueröffnung in diesem Jahr setzt das Unternehmen auf helle Böden, edles Holzdesign, elegante Sitzgelegenheiten und freundliches Licht. Mitgründer Klaus Haberl: " BistroBox steht für ofenfrische Pizza - rund um die Uhr, ganz unkompliziert und in bester Qualität. Es ist uns wichtig, das auch mit unserem neuen Ladenkonzept optisch sichtbar zu machen und damit den nächsten wichtigen Schritt zu setzen. Unsere neue BistroBox an der A7 soll sich dabei als Role Model für die Zukunft beweisen."