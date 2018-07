Aus "BioWirtin" wird "La No": Cristina Rojik zieht sich zurück

Nachfolger bleibt bei authentischer Küche

Das Nachfolgerestaurant wird "La No" heißen und von Mario Lorenzetti als Geschäftsführer gemeinsam mit seiner Gattin geführt. „Es ist für mich ein Vorzeigebeispiel, wie ein echtes, italienisches Restaurant, mit langjähriger Familientradition, authentisch, unverfälscht und frei von Klischees geführt werden soll“, schwärmt Constanta Cristina Rojik über ihren Nachfolger. Für sie wird La No eine wertvolle Bereicherung in der Gastroszene der Annagasse werden.