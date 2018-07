Anthony Bourdain: So stellte er sich Weinsteins Tod vor

Im Interview mit Popula sprach Bourdain darüber, wie er sich das Lebensende von Weinstein vorgestellt hatte. Es sei eine Diskussion, die er mit „einer Reihe von Menschen“ geführt habe. Zunächst räumte er jedoch ein, dass Weinsteins Leben ohnehin schon furchtbar sei, jetzt wo er nach Arizona ins Exil verbannt worden ist.

Zudem hatte Bourdain eine Theorie zu Weinsteins letztendlichem Tod, der in einer Badewanne stattfinden sollte. Bourdain stellte sich Weinstein "nackt in seinem berühmten Bademantel vor", als er plötzlich von einem massiven Schlaganfall getroffen wird. Rückwärts in die Badewanne stolpernd, stellte er sich vor, dass der Ex-Hollywood-Produzent "durch seine Kontaktliste scrollt, um rauszufinden, wer tatsächlich ans Telefon gehen würde." Weinstein würde laut Bourdain in dem Wissen sterben, "dass ihm niemand helfen wird".