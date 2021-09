"Viele werden von falschen Weinen verdorben"

Wie lange wird es dauern, bis der Gast das verstehen lernt?

Zach: Wir Sommeliers bzw. Gastronomen sind gefordert, die Veränderungen aufzuzeigen. Kürzlich etwa sagten zwei Gäste, biodynamische Weine wären nichts für sie und in Frankreich gäbe es das ja auch nicht. Ich erklärte ihnen, dass die besten Produzenten des Burgunds schon seit jeher biodynamisch arbeiten. Diese Betriebe arbeiten biodynamisch, weil sie so bessere lebendigere Weine produzieren und nicht aus Marketinggründen. Bei uns aber glaubte man, man müsse die Natur überlisten.



Fuchs: Viele werden von den falschen Weinen verdorben. Es gibt Produzenten, die jetzt bloß deshalb trüben Wein machen, um auf der Welle mitzuschwimmen. Man produziert einen ,hergerichteten’ Wein mit viel Hefe, füllt ihn in Amphoren, gräbt ihn ein, schwefelt ihn bei der Füllung und setzt ihn dann Gästen vor. Denen schmeckt das meistens nicht, aber sie glauben, das sei biodynamischer Wein. Da passiert leider, wie in der Küche auch, viel Irreführendes. Biodynamisch heißt nicht, dass der Wein trüb oder orange ist, sondern wie er wächst, von Menschenhand bearbeitet und verarbeitet wird.

Klima, Gebietsveränderungen, Nachhaltigkeit: Wir sind mittendrin in einer der größten Umwälzungen, die auch stark Weinbau und Kulinarik betreffen. Anbau und Verarbeitung umzustellen ist meist mit Kosten verbunden. Demnach steigen auch die Preise. Oder?

Fuchs: Naja, früher haben Lebensmittel im Verhältnis zu dem, was die Menschen verdient haben, noch viel mehr gekostet als heute. In den 70ern verbrauchte man 40 Prozent seines Einkommens für Essen und Trinken, heute liegen wir bei unter zehn Prozent. Es ist alles viel zu billig. Zudem wird ein Großteil von dem, was produziert wird, weggeworfen. Früher kaufte man ein großes Stück Fleisch und verwertete es mit Putz und Stingl. Wenn heutzutage nur mehr wenige kochen können oder wollen, man nichts von Resteverwertung versteht und stattdessen die Hälfte weggeworfen wird, scheint das 2,50-Euro-Hendl für diejenigen auch noch zu teuer zu sein.

Es wird aber auch internationale Ware nachgefragt und Bio-Produkte sind teurer als Massenpackungen. Viele haben die finanziellen Mittel dafür nicht. Auch im Immobilienbereich steigen die Preise. Geht die Schere zwischen Arm und Reich, also jenen, die sich so eine Kulinarik leisten, und jenen, die es nicht können, weiter auf?

Fuchs: Nachdem es viel mehr gute Restaurants gibt als vor 20 Jahren, muss der Markt dafür offensichtlich da sein. Es ist ein Märchen, dass gute Qualität mehr kostet. Kauft man heute im Supermarkt zum Beispiel Gemüse und Linsen in Bioqualität für das preiswerte und fantastische Gericht eines Linseneintopfs, belastet das auf die Menge betrachtet die Haushaltskassa wesentlich geringer als vorportionierte Fertiggerichte von Billigmarken. Nicht alles, was als billig suggeriert wird, ist also auch billig. Geschweige denn nahrhaft.

Billig ist dennoch immer relativ. Gerade in der Südsteiermark, die im vinophilen Bereich preislich anzieht, sorgt das für Diskussionen. Wie viel darf ein Glas Welschriesling kosten?

Zach: Eine Top-Lage wie Zieregg kann schon einmal mehr als zehn Euro im Restaurant oder Wirtshaus kosten. Stephan Reinhard, der Verkoster für Robert Parkers Wine Advocate, bezeichnet Armin Tement als den besten Weinbauer im deutschsprachigen Raum. Natürlich kosten diese Weine von Weltformat Geld, aber sind jeden Cent wert! Man muss dem Gast die Preissteigerung transparent erklären: weil Zieregg ein alter Weingarten ist, der von Hand gepflegt wird, wenig Ertrag bringt und dann händisch geerntet wird. Biologische bzw. biodynamische Bewirtschaftung bedeutet auch mehr Risiko.

Das war vor zehn Jahren aber auch schon so, und da kostete es weniger.

Zach: Den Lagen wurde noch nicht so viel Bedeutung beigemessen. Es wird teurer, weil man den Weingarten aufwendiger bewirtschaftet, die Trauben per Hand liest und den Wein länger auf der Hefe lagert. Es wird also nicht sofort zu Geld gemacht, sondern man gibt dem Wein Zeit zur Reife. Die Top-Sauvignon blanc Reserven aus dem Jahrhundert-Jahrgang 2017 kommen erst auf den Markt. Früher sind diese im Folgejahr nach der Ernte auf den Markt gekommen.

Der Investor Hans Kilger kauft derzeit Hänge, Immobilien und Betriebe in der Südsteiermark. Damit fließt viel Geld in die Region. Empfinden Sie das als positiv?

Zach: Nein, das glaube ich nicht. Herr Kilger wird wohl eine Vision für die Region haben – Arbeitsplätze in der Region zu schaffen ist es aber nicht, denn alle Betriebe gab es ja bereits, samt den Mitarbeitern. Es wäre nachhaltig, wenn an der Auslastung der Betriebe, also über zwölf Monate im Jahr, gearbeitet werden würde. Das würde der Region helfen. Aber sicher nicht der blinde Neubau von Zimmern, die dann erst wieder nur eine 50-prozentige Auslastung erwirtschaften.

Fuchs: Wir möchten keine Mutmaßungen in den Raum stellen, aber generell hinterlässt ein Investor nicht selten seelenlose Betriebe. Gastronomie steht für Gastfreundschaft und wegen der Gastfreundlichkeit finden so viele Menschen den Weg in die Südsteiermark. Das darf nicht verloren gehen, indem mehr und mehr Traditionsbetriebe von großen Fischen übernommen werden.



Wobei die Südsteiermark in der Hochsaison restlos ausgebucht ist. Aus der Oststeiermark hört man, dass Gäste deshalb bereits dorthin ausweichen. Wird sich diese Region demnach kulinarisch und vinophil ähnlich gut entwickeln?

Zach: Die Weine aus der Oststeiermark waren bislang nie so fokussiert und fein wie in der Südsteiermark. Natürlich gibt es Winzer, die auch dort große Weine machen – etwa Christoph Neumeister, Walter Frauwallner oder Gottfried Lamprecht.

Fuchs: Die Oststeiermark hat eine andere landwirtschaftliche Struktur, es gibt dort mehr Platz für Obst- und Gemüseanbau, weniger Weingärten, mehr Viehhaltung. Auch einen hippen Bierbrauer wird man eher dort finden als in der Südsteiermark.

Zach: Wir haben mehr Individualtourismus, kaum Busse, der Bustourismus ist dort auch stärker, etwa wegen Chocolatier Zotter, der völlig zurecht viele Besucher hat.

Wie steht es um das Schilcherland Weststeiermark?

Zach: Diese Weine sind vom Format her ideal für eine Jause, die hohe Säure ist aber sehr fordernd, sodass man das schwer zu einem aromatischen Gericht trinken kann. Es gibt aber auch dort Produzenten wie Franz Strohmeier, der großartige Weine macht. Er wird aber oft belächelt, viele sagen, das hätte mit Schilcher nichts zu tun. Doch er macht einfach einen guten Wein, nicht den klassischen rassigen Schilcher, der die Ohrwascheln vibrieren lasst.

Wäre die aktuelle Stimmung mit einem Lebensmittel bzw. Wein zu beschreiben, welche wären das?

Zach: Der Wein „Glück und Freude“, der im ersten Lockdown auf den Markt kam. Es ist kein ganz großer Wein, aber er hat mir emotional sehr geholfen: ein Sauvignon blanc von Tement, der mehr ist als einfach, aber niemanden überfordert.

Fuchs: Ein Korb voller Fülle – mit Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch. Es gibt sie weiterhin, die guten Dinge. Aber vielleicht mit dem neuen Twist und frischer Energie.