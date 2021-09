Marlene Auers Lokalkritik: Geschwister Rauch in Trautmannsdorf

Man nehme ein schmuckes Haus an der Straße in einem 900-Seelen-Dorf, zwei talentierte Geschwister, eine rebenüberwachsene Terrasse und pflanze einen Kräutergarten an. Schon kann etwas Wunderbares entstehen, in diesem Fall sogar etwas verblüffend Gutes. Richard Rauch und seine Schwester Sonja betreiben in Trautmannsdorf eines der besten Gasthäuser der Region – und das bereits seit vielen Jahren. Das Geschäft scheint so gut zu laufen, dass inzwischen auch Gästezimmer betrieben und in einem kleinen Geschäft Produkte aus eigener Produktion verkauft werden.