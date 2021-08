Von Apfel- bis Weinstraße: Die schönsten Seiten der Steiermark

Von Saft bis Schnaps: An der Themenstraße wird verkostet, gebrannt, gepresst. Und alten Traditionen gefrönt. „Der Apfelmann wisse, dass er versagt hat, wenn es einen besseren Apfelschnaps neben dem Abakus des laufenden Jahres geben sollte“, steht geschrieben in den Regeln der sogenannten Apfelmänner. Derzeit wird in der elitären Vereinigung der Apfelbauern eine Sorte bestimmt, die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollkommen geheim an drei Tagen und in zwei Nächten gebrannt wird. So entstehen Schnäpse wie der Mandet 2010, der mild ist und aromatisch am Gaumen haften bleibt. Oder der Rosenapfel 2012, von dem es nur 1.444 Flaschen gibt. „Zwölf Regeln sind uns geschrieben“, sagt Josef Wilhelm, der zusammen mit seiner Frau Josefa („Pepi“) einen Ab-Hof-Betrieb führt und hebt bedächtig den Zeigefinger. „Du seist der Natur Untertan“, ist so eine, oder „Prüfe den Kunden wie dich selbst“. Denn, so heißt es weiter: „Wer den Abakus nicht ehrt, ist den Abakus nicht wert.“

Der Papst als Ehrengast

Offensichtlich ist: Selbstbewusstsein fehlt den Oststeirern nicht – auch nicht, was ihre Besucher betrifft. Von jedem Jahrgang wird eine Flasche für die Nachwelt eingemauert, erst in 100 Jahren soll sie aufgestemmt werden – außer der Papst kommt zu Besuch, denn er soll natürlich davon kosten können. Bis dahin vergnügt sich das Publikum an den aktuell verfügbaren Jahrgängen. Mit Schnaps, aber auch Apfelwein, der von vielen völlig zu Unrecht abgeschrieben wird. Martin Leitner etwa produziert solchen, frisch und leicht, nicht zu süß – ein idealer Jausenwein, wie man in der Steiermark sagt.