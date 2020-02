Meine erste Wohnung: Gerald Pichowetz - Allein zu Haus

Worauf würden Sie nie verzichten?

Auf Bücher, beziehungsweise auf meine Bibliothek. Ich bin ein großer Bücher-Fan und habe in Wien meine Sachbibliothek, wie ich sie nenne. Die ist in einem Zimmer samt Korridor untergebracht. Dafür habe ich von einem Tischler eine Bücherwand bauen lassen. Da steht alles drinnen, was ich beruflich benötige – angefangen vom Schauspielführer bis hin zu den Büchern von Farkas.

In meinem Refugium in der Steiermark wiederum habe ich mir einen Wunschtraum erfüllt, indem ich ein Arbeitszimmer habe, wo keine Decke drinnen ist. Dadurch konnte ich eine Büchergalerie mit einer Wendeltreppe verwirklichen. Da stehen sicher an die 2.500 bis 3.000 Bücher drinnen. Und sie werden es vielleicht nicht glauben: Ich habe das Gros tatsächlich gelesen. In gewisser Weise sind Bücher meine Mitbewohner und Lebensbegleiter.