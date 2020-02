Meine erste Wohnung: Angelika Niedetzky - Allein zu Haus

Die Schauspielerin und Kabarettistin ist in Linz aufgewachsen. Sie besuchte die Wiener Schauspielschule Krauss und gewann noch während der Ausbildung mit der Gruppe "Bakschisch" den Grazer Kleinkunstpanther. Ihr Theaterdebüt gab sie 2001 am Wiener Akademietheater. Seither hat sie in einer Fülle von Theater- und Fernsehproduktionen gespielt. Gleichzeitig ist sie mit eigenen Kabaraettprogrammen erfolgreich. Derzeit tourt sie mit ihrem 4. Solokabarett - Titel "Pathos" - durch Österreich. www.angelikaniedetzky.com