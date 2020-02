Meine erste Wohnung: Alfons Haider - Allein zu Haus

Wie waren Sie eingerichtet?

Zusammengestoppelt, samt aufklappbarer Ikea-Matratze am Boden. Es war alles sparsam, gleichzeitig irrsinnig schön. An das besondere Gefühl der eigenen Wohnung erinnere ich mich gut. Auch die Freiheit der eigenen Feste, zu denen man einladen konnte, wen man wollte, war wunderbar.

Welche Möbel haben Sie begleitet?

Ich habe im Laufe meiner künstlerischen Laufbahn, egal ob im Theater, Film oder Fernsehen, immer wieder um ein Versatzstück gebeten. Deshalb habe ich Dinge wie etwa eine Waffe aus einer James-Bond-Parodie, eine Krone aus „ The King and I“ oder einen kleinen Wurlitzer. All das ist in einer Glassäule untergebracht und repräsentiert so ein bisschen mein Arbeitsleben, ohne museale Absicht. Grundsätzlich habe ich mich beim Einrichten niemals Trends unterworfen, ich habe aber ein Faible für helle Holzfarben und für Weiß.