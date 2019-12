immo-humana vermittelte 1000. Wohnung an Mütter in Not

Heuer im Jänner war es so weit: zum 1000sten Mal wurde geholfen – und die 1000ste Wohnung an eine Mutter in Not übergeben. Der Verein immo-humana vermittelt Wohnungen an Mütter und ihre Kinder: wie etwa an Frau G. und ihre achtjährige Tochter, die unter schwierigen Umständen aus dem Iran geflüchtet sind. Ihnen konnte eine Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung im 3. Bezirk vermittelt werden. Miete: 280 Euro – ein Betrag, den Frau G. aufbringen kann.

Seit 1997 gibt es immo-humana, mehr als tausend Mütter und ihre rund 2150 Kinder konnten mithilfe des Vereins eine eigene Wohnung beziehen. Seit der Gründung des Vereins arbeitet immo-humana kostenlos für in Not lebende Mütter und benötigt daher immer wieder finanzielle Hilfe, um die Arbeit fortsetzen zu können.

immo-humana profitiert auch regelmäßig von der Zusammenarbeit mit Haus- und Wohnungseigentümern, Kollegen (Immobilienverwaltern) sowie Maklern, um den vielen unterkunftslosen Müttern mit Wohnungen helfen zu können. Meist fungiert immo-humana als Hauptmieter und vermietet die Wohnung direkt an die Mütter weiter. Dadurch hat der Vermieter die Sicherheit der pünktlichen Mieteinnahmen. Darüber hinaus betreut immo-humana die Mütter weiter, die in ihren Wohnung leben.