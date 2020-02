Ein Tropfen auf den schönen Stein: Das Art-déco Bad

Die asymmetrische Becken werden von einem Metallgestell – in satiniertem Messing oder in Mattschwarz – getragen und mit Schubkästen und Ablagen aus Holz, Marmor oder Stein kombiniert. Verspielt wirkt die Kollektion aufgrund der Farbwahl. Denn das Material „Living Tec“ erscheint erstmals in puderrosa. Living Tec ist ein antibakterielles, umwelt- und hautfreundliches Material, das in Italien hergestellt wird.