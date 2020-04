Design der Woche: Scheint schön

Corona-Edition in Rot

Designer Tobias Grau bringt jetzt eine limitierte Edition der Leuchte auf den Markt: Die Salt&Pepper kommt statt wie gewohnt in Braun und Weiß, jetzt in einem satten Rot auf den Markt. Corona-Edition, mit einem Plus: Für jede verkaufte Leuchte werden zehn Prozent des Verkaufspreises an den COVID-19 Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) gespendet. Kostet 398 Euro und gibt’s bei tobiasgrau.com.