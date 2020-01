Der Aufzug oder die Expansion nach oben

Wir benützen ihn jeden Tag, er ist ein nicht mehr wegzudenkender, selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur geworden.

Der Aufzug hat eine lange Geschichte. Schon beim Bau der Pyramiden in Ägypten sollen vertikale „ Aufzüge“ verwendet worden sein. Archimedes, der griechische Mathematiker, Physiker und Astronom, hat im 3. Jh. v. Chr. den ersten bekannten Aufzug erfunden. Sein Gerät wurde mit Seilen und Rollen betrieben. Diese frühen Aufzüge wurden von Menschen, Tieren oder Wasser angetrieben und hauptsächlich verwendet, um schwere Lasten zu heben. Auch die Römer benutzten Hebevorrichtungen, etwa im Kolosseum, um Gladiatoren und wilde Tiere von der unteren Ebene zur Arena zu bringen.

Der nächste große Schritt in der Aufzugstechnik war die Perfektionierung der Dampfmaschine durch James Watt 1765. Im Barock wurden schon vereinzelt Schlösser und Palais mit Aufzügen ausgestattet. So ließ Maria Theresia in Schönbrunn (1772), in Schloss Laxenburg und in der Kapuzinergruft einen Personenlift installieren.