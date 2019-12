Rekorde: Die schnellsten und größten Aufzüge

Der längste und schnellste Aufzug Österreichs

Die absoluten Spitzenreiter in Sachen Aufzug in Österreich befinden sich in dem nach Plänen von Dominique Perrault errichteten und im Februar 2014 eröffneten DC Tower 1. Der Turm hat eine Höhe von 250 Metern und weist insgesamt 60 Stockwerke auf. In dem Gebäude verkehren

29 Aufzüge – die derzeit schnellsten, aber auch längsten Österreichs. Mit einer Geschwindigkeit von 8 Metern pro Sekunde (rund 29 km/h) wird die höchste Etage in 40 Sekunden erreicht. Zum Vergleich: Herkömmliche Wohnhausaufzüge fahren mit 1 Meter pro Sekunde (3,6 km/h). Die Aufzüge sind allesamt computergesteuert.

Der längste und schnellste Aufzug der Welt - indoor

Der längste Lift in einem Gebäude befindet sich im 632 Meter hohen Shanghai Tower. Er überwindet eine Höhe von 578,5 Metern und erreicht dabei eine Maximalgeschwindigkeit von über 20 Meter/Sekunde (72 km/h). „Reisegeschwindigkeit“ ist 18 Meter pro Sekunde (65 km/h). Damit ist er auch der derzeit schnellste Aufzug der Welt. Wenn 2020 der 1.000 Meter hohe Jeddah Tower in Saudi-Arabien eröffnet, werden darin die längsten Aufzüge (Höhe 660 Meter) verkehren. Der längste Aufzug der Welt befindet sich übrigens in der Mponeng-Goldmine in Südafrika und fährt unglaubliche 2.283 Meter in die Tiefe.