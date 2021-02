Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: Wie stylisch darf Heroin-Sucht sein?

Prostitution, Gewalt, dem nächsten Heroin-Schuss hinterherjagen. An sich keine glamourösen Lifestyle-Themen, die da in der Neuauflage von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" aufs Tapet geholt werden. Die deutsche Vogue attestierte in einem Artikel der neuen Amazon-Serie über die Clique um Christiane F. dennoch: "Und ja, die Serie hat Glamour". Andere wiederum, wie Cicero, ärgert es. Weil Bilder von Junkies eher abschreckend sind, kämen sie im Instagram-Look daher.

Über wenig ist zu dieser Serie mehr diskutiert worden, als der Hochglanz-Look dieser Szene aus den 1970er Jahren, die normalerweise das glatte Gegenteil darstellt. Wie cool darf Heroin sein? Bei der Antwort auf diese Frage wird es wohl keinen Konsens geben. Für die Filmcrew und die Kostümbildnerin Nicole Fischnaller kein Widerspruch, wie sie der Vogue sagt.

"Wenn wir die heutigen ZuschauerInnen ansprechen wollen, dann müssen wir die Geschichte auch ein Stück weit ins Hier und Heute holen. Da stoßen sich dann Leute auch dran und fragen, warum das so bunt ist, so schnell, so modern. Aber das ist durchaus mit Absicht geschehen. Und wir selbst haben das auch hinterfragt. Glorifiziert man damit das Drogenmilieu?"

Drogenkranke in allen Gesellschaftsschichten

Das habe allerdings Eingang in alle Gesellschaftsschichten gefunden und sei nicht nur mehr ein Phänomen der Bahnhofstoiletten am Zoo. "Wir haben auch die ganze Fallhöhe dargestellt, den absoluten Absturz – in die Sucht, die Obdachlosigkeit, in die Kriminalität und die Prostitution. Und die Szenen, die zum Beispiel einen Entzug zeigen oder den Cold Turkey, sind schon sehr explizit."