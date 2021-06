Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Aber natürlich gibt es auch in Österreich strahlende Sieger. Und Siegerinnen. Lange bevor Ulla Weigerstorfer 1987 den Miss-World-Titel nach Österreich holte, wurde die allererste Schönheitskönigin hierzulande im Jahr 1889 gekürt, also bereits ein Jahr nach dem ersten internationalen Wettbewerb im belgischen Nobelkurort Spa. Beim Annenfest auf dem Kahlenberg wurde die 19-jährige Marie Kaufmann ausgezeichnet. Die Veranstaltung war ein durchschlagender Erfolg und zog tausende Kiebitze an. Preis: eine goldene Damenuhr.

Kritik gab es schon damals: sowohl am Abstimmungsmodus (Stimmzettel wurden per Bierkrug abgesammelt) als auch am Ergebnis. Was ist schön? Wie aussagekräftig ist eine solche Wahl? Fragen, die schon früh die Gemüter bewegten. Dennoch fanden bald vielerlei Miss-Wahlen statt.Die erste Miss Austria hieß Lisl Goldarbeiter und wurde 1929 gekürt. Im selben Jahr wurde sie in Amerika als Miss Universe ausgezeichnet – die erste und einzige Österreicherin, der das je gelang.

Aber Karrieren wurden gemacht. Nachdem Nadja Tiller die Miss Austria-Wahl gewonnen hatte („Curd Jürgens lud mich danach zum Abendessen ein. Aber meine Mutter hat das nicht gestattet“) besetzte Franz Antel sie 1949 in „Kleiner Schwindel am Wolfgangsee“. Der Auftakt einer Weltkarriere: Tiller drehte mit Robert Mitchum und Jean-Paul Belmondo und gab in Salzburg im „Jedermann“ die Buhlschaft.