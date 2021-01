Was wurde aus der ersten österreichischen Boyband Back Off?

Etwas sein, das man nicht war. „Ich habe damals Jazz mit Schwerpunkt am Konservatorium studiert, als ich mich fürs Casting beworben habe.“ Musikalisch war Rock das Seine und nicht sanfte Popklänge. Heute ist Sobotka Sänger und Frontman der Band Wiener Wahnsinn, die laut Selbstbeschreibung „astreinen Wiener Rock“ mit Wiener Dialekt macht. „Ich konnte mir vorstellen, wie es Robbie Williams gegangen ist.“ 1998 war das Ding durch, der Kuchen in Österreich und Deutschland gegessen. „Es kam zum Streit mit dem Management, wir vier haben noch ein Jahr als TNG (The Next Generation) weitergemacht, das war musikalisch hochwertiger.“ Aber die Luft war draußen, die Lust weg.

Die anderen Mitglieder

Man ging getrennte Wege. „Peter wohnt heute in London, er ist Lichtdesigner am Theater und in der Oper. Ich besuche ihn dort regelmäßig.“ Dessen Bruder Georg arbeitet als Choreograf und Regisseur. Mit „Gary Cope“ sei der Kontakt abgerissen. Er trat 2002 mit Loud 9 zur österreichischen Vorausscheidung für den Song Contest an.