Schön für den Absprung: Die spektakulärsten Skisprungschanzen

Die drei Schanzen Wiens

Nichts gegen Innsbruck oder Oslo. Aber es gab einmal eine Zeit, da war um eine Sprungschanze mehr Stadt (auch wenn es wegen der Hubertusmäntel, Dackel und Kopftücher auf den Straßen nicht unbedingt nach Urbanität ausgesehen hat). Tausende Bewohner pilgerten dereinst zu drei Anlagen in der Stadt (sie gingen in den 1930ern in Betrieb), wo sich Wagemutige hinabstürzten. Eine stand am Hausberg Cobenzl. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sie wiederbelebt werden.

Die Pläne waren ambitioniert. Adolf Hoch gewann mit seinem Projekt bei den Olympischen Sommerspielen 1948 in London in der letztmals ausgetragenen Disziplin Architektur die Goldmedaille. Die weitesten Sprünge gab es in Hadersdorf-Weidlingau, wo bis zu 70 Meter möglich waren. Und zur Schanze am Himmelhof beim Lainzer Tiergarten konnte man mit der Stadtbahn (bis Hütteldorf) fahren. Sie ging nach Brandstiftung 1980 in Flammen auf.