Verkehrte Welt: Mit dem Motorrad die Skiflug-Schanze hinauf

Dass Sprungschanzen nicht nur zum Skispringen da sind, zeigen seit Jahren die Red Bull 400-Bewerbe auf der ganzen Welt. Bei diesem Wettkampf erklimmen Hobbysportler die mächtigen Schanzenanlagen laufend und kraxelnd von unten nach oben. Wie kräfteraubend das ist, davon kann Andreas Goldberger ein Klaglied singen, die Skisprunglegende hat schon einmal an so einer Veranstaltung teilgenommen.

Am Kulm in Bad Mitterndorf versuchte ein Wagemutiger nun auf andere Weise sein Glück. Er fuhr mit dem Motorrad den steilen Auslauf der Skiflugschanze in der Steiermark hinauf. Müsste man für diese Einlage eine Haltungsnote vergeben - eine 20,0 würde wohl nicht heraus schauen. Wenn die Adler herunter segeln, dann hat das mehr Stil.