Warum böse Gartenzwerge Gerichte beschäftigen

Deswegen hat er es auch schon groß in die New York Times geschafft. Was ihn aber ganz und gar nicht zu stören scheint. „Wissen Sie, was eine Doppelseite Werbung in der New York Times kosten würde?“, fragte er in der Heilbronner Stimme. Mehrere Staatsanwaltschaften haben von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.

Zumindest mit einem Fuß im Kriminal stehen die Mitglieder der „Front zur Befreiung der Gartenzwerge“. Sie trat 1996 erstmals in Frankreich in Erscheinung. Die Anhänger der „nicht kommerziellen Vereinigung“ holen die Figuren aus den Gärten und setzen sie in der freien Natur, „dem natürlichen Lebensraum des Gartenzwergs“, aus. Und auch hier gab es schon Urteile in Deutschland: wegen Diebstahls.