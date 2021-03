Von Hula-Hoop bis Seidenkleid: Das sind die Frühlingsboten der Austro-Promis

„Für mich beginnt der Frühling, sobald ich meine Sonnenbrille drinnen aufsetze. Ich habe eine Pollenallergie und meine Augen und Nase schlagen verlässlich an, sobald die ersten Knospen auf die Idee kommen zu sprießen – ich glaube, manchmal merken sie es sogar schon davor. Das „Dilemma“ ist, ich liebe Blumen! Ich komme an keinem Blumengeschäft vorbei, ohne mindestens einen Strauß mitzunehmen. Und so schützt mich meine Sonnenbrille nicht nur vor dem Blütenstaub in meiner Wohnung, auch durchzechte Nächte lassen sich damit super kaschieren. Sie ist schon ein langer Begleiter in meinem Leben, gekauft am Flughafen, oft verloren und wiedergefunden, und jedes Jahr im Frühling, wenn ich sie gegen die Winterjacke eintausche, erinnert sie mich an eine wundervolle Zeit die bald kommen mag, nämlich Sommer!“



CESAR SAMPSON, Sänger