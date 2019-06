Vatertag: Mit 61 noch ein Kind? Richard Lugner hat es gewagt

Eine Leidenschaft teilen Unternehmer Richard Lugner, 86, und seine Tochter Jacqueline, 24, nicht: Die Liebe zur Öffentlichkeit! Seit ihrer Trennung von Künstler-Manager Helmut Werner 2016, ist Jackie, wie Lugner seine Tochter liebevoll nennt, praktisch wie vom Erdboden verschluckt. Still und leise managt sie als Prokuristin das Kino im Einkaufstempel des Vaters. Über die Beziehung, in der laut Papa Lugner vorwiegend Harmonie herrscht, spricht also nur der Baumeister. Lugner ist 62, als sein jüngstes Kind 1994 zur Welt kommt. „Ich war das erste Mal bei einer Geburt dabei. Dieses Erlebnis verbindet. Ich habe mich mit meiner Tochter immer gut verstanden.“