Vatertag: Mit 23 schon Kinder? Frenkie Schinkels hat es gewagt

Kann man eine intakte Familie haben, wenn man in instabilen Verhältnissen aufgewachsen ist? Frenkie Schinkels, 56, Ex-Profi-Fußballer ist der beste Beweis dafür. „Ich habe vom Leben“, sagt er, „einige Schicksale um die Ohren gekriegt. Aber man muss wieder aufstehen.“ Wenn Schinkels von seinen Kindern erzählt, denkt er auch an die eigene Kindheit zurück. Als Einzelkind wird er vom Vater erzogen, weil die Mutter Depressionen hat. Schinkels ist zwölf, als er sie über ein Jahr lang durchgehend in der Psychiatrie besuchen muss. Die schwere Kindheit hat aber auch Gutes: „Sie hat dazu geführt, dass ich immer eine eigene Familie wollte.“ Mit zwei Plastiksackerln, seiner späteren Frau Esther und einem Yorkshire-Terrier, macht sich Schinkels von den Niederlanden auf den Weg nach Salzburg, wo er ab 1985 für den „ Salzburger AK 1914“ spielt. 1986 zieht es ihn beruflich nach Osten, wo Wunschkind Romy in Mödling geboren wird. Schinkels ist erst 23 als er zum ersten Mal Vater wird. „Für mich war das ein Geschenk Gottes.“