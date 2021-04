Urwald, Feen und Heiliger Gral: Geschichten aus dem Zauberwald

In Belgien ist es der märchenhafte Hallerbos, der Menschen bewegt. Seine Wege führen durch ein blau-violett leuchtendes Blumenmeer. Ein Zauber, der nur wenige Tage im Frühjahr anhält. Es sind die Waldhyazinthen, auch Hasenglöckchen genannt, die für dieses Naturschauspiel sorgen. Und weil das so schön ist, wurde der Wald noch vor Corona zum Insta-gram-Hotspot. Nirgends soll der Blütenteppich so dicht, so leuchtend sein.

Dabei kommen die Hyazinthen, „Blue Bells“, in Großbritanniens Wäldern weit häufiger vor. Dort gelten sie als Symbol für Dankbarkeit und Bescheidenheit. Und eine alte englische Volksweisheit besagt: Wer die Blüte von innen nach außen stülpen kann, ohne sie zu beschädigen, wird die Liebe seines Lebens finden. Aber besser die Finger davon lassen, die Blume steht unter Naturschutz, auch die böse Fee sieht das gar nicht gern. Ja, die soll es auch geben.