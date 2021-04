Wald-Knigge: So benimmt man sich im Wohnzimmer der Tiere

Und auch der sensible Waldboden, wo Millionen Kleinlebewesen wie Käfer, Insekten, Würmer oder Reptilien leben, die für das natürliche Zusammenspiel im Wald wichtig sind, bleibt dann unzertrampelt.

Die gute Nachricht: Selbst wenn es die Menschen so wie jetzt in Massen in die Wälder zieht – die halten das grundsätzlich ganz gut aus. Allerdings nur, wenn wir einige Regeln beachten (siehe rechts). Das Netz der markierten Wege und damit der uns Menschen zur Verfügung stehende Platz in Österreichs Wäldern ist riesig und bietet Raum für alle, die Erholung suchen. „Sich einfach korrekt benehmen, dann funktioniert das mit Mensch und Tier im Wald gut“, sagt Norbert Pintzgruber, der bei den Bundesforsten für nachhaltige Waldnutzung verantwortlich ist.