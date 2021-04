TV-Serien 2021: Alte Freunde und neue Abenteuer

STARGIRL: Lief erfolgreich auf dem Genre-Chanel DC Universe, jetzt auch bei uns. Mit Brec Bassinger als Teenage-Superheldin. º Sky, ab 11. April (Premiere)

BIG SHOT: Neue Dramedy um einen Baskeball-Coach (John Stamos), der auf einer Elite-Mädchenschule landet. Cooler junger Cast!

º Disney+, ab 16. April (Premiere)

MARE OF EASTTOWN: Kate Winslet in einem verstörenden Crime-Drama um eine Ermittlerin in einer Kleinstadt in Pennsylvania.

º HBO, ab 18. April (Premiere)