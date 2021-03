Alles, nur kein Sex: Die "unschuldigen" Jahre Hollywoods

Und wenn Alfred Hitchcock in „Der unsichtbare Dritte“ einen langen Zug in einen Tunnel einfahren ließ, während zuvor Cary Grant und Eva Marie Saint beim Küssen im Liegeabteil zu sehen waren, wussten die Menschen im Kino, was passierte, auch wenn Miss Saint sich noch so bemühte, einen Fuß flach auf dem Boden zu positionieren.

Während Regisseure wie Billy Wilder der Kommission mit frechem Witz auf der Nase herumtanzten und überdrehte Meisterwerke wie „Manche mögen’s heiß“ an allen Regeln vorbei in die Kinos brachten, ignorierte Otto Preminger in seinem Drogen-Drama „Der Mann mit dem goldenen Arm“ die meisten von ihnen ganz einfach. Auch deshalb verlor der „Code“ nach und nach seine Macht.