"Ich habe die Wirtin gevögelt!" Sex im alten Rom

Zwei As, also etwa der Preis für zwei Laib Brot für Sex erscheint erschreckend billig, allerdings mussten Familien mit zwei Broten auch einige Zeit auskommen. Dazu gab es Damen, deren Preise in schwindelerregende Höhen stiegen. So preist etwa eine gewisse Attica ihre Dienste an: "Wenn einer bumsen will, verlange er nach Attica. Sie macht's für 16 Asse." Acht Asse war in etwa der Tageslohn eines Familienvaters, die Dame dürfte ein Star des Gewerbes gewesen sein. Und das, also das Gewerbe, war zumindest ansatzweise gleichberechtigt. "Glyco cunnum lingit assibus II", lautet eine Anzeige: "Glyco lect die Scham für 2 Asse." Oder: "Maritimus cunnum linget assibus IIII, virginem ammittit." - "Maritimus leckt die Scham für 4 Asse, er empfängt auch Jungfrauen."

Sex war allerdings keinesfalls auf einschlägige Viertel beschränkt. Auch in den stilvollen Häusern der Wohlhabenden zeigten pornografische Fresken, Statuen und Reliefs, wie Domus und Matrona sich ihre Zeit so vertrieben. Ist ja nichts dabei, oder? "Körperliche Liebe war in der römischen Antike überall verfügbar und nichts Tabuisiertes", beschreibt es der italienische Wissenschaftsjournalist Roberto Angela. Tödliche sexuelle Krankheiten waren unbekannt, die allgegenwärdige Medienunterhaltung lag noch in weiter Zukunft - Sex war da ein alternativer Zeitvertreib, der Spaß machte und nichts (nicht viel) kostete. Zumal die Römer nicht dazu neigten, die körperliche Liebe zu romantisieren. Lust war Lust - und damit basta.