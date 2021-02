Wie Superstars ihr Casting vergeigt haben

Mit "Donny Darko" landete Gyllenhaal allerdings im selben Jahr (2001) einen Überraschungs-Hit, seinen Aufstieg konnten auch zwei weitere Fails bei wichtigen Rollen nicht mehr bremsen: "Spider Man" (Tobey Maguire) und "Bat Man Begins" (Christian Bale).

Idris Elba: Gaston, "Beauty and the Beast"

"Irgendwo da draußen gibt es eine Aufnahme, auf der ich singe. Die könnte noch peinlich für mich werden", sagt der britische Superstar. Aber ers steht dazu: Als riesiger Musical-Fan hat er sich in jungen Jahren für eine Rolle in "Die Schöne und das Biest" beworben. Und sie nicht bekommen. "Ich glaube, ich war einfach schrecklich", sagt er.

Kurt Russell: Indiana Jones, "Raiders of the Lost Arc"