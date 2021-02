No Angels melden sich zurück: Und was wurde aus den Boy-Bands?

Der Erfolg der alten Songs auf den neuen Streaming-Diensten habe im Endeffekt dazu geführt, dass man beschloss, "wieder was gemeinsam zu machen".

Aufgenommen wurde vorerst mal eine neue Version ihres ersten Hits "Daylight In Your Eyes". Dann soll es "in Babyschrittchen" weitergehen, wie Jessica Wahls betont. Neue Songs? Durchaus denkbar. Jetzt geht's erstmal zu Florian Silbereisen ins TV, kommenden Samstag, 27. Februar, treten sie in seiner Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ auf. Dass sie einmal auf dieser Bühne landen, damit hätten sie wohl vor 20 Jahren auch nicht gerechnet...