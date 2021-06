Trendsport Hickory-Golf: Wie vor 100 Jahren darf der Gin Tonic nie fehlen

Amerika misst die höchste Zahl an Hickory-Golfern. Viele Fans hat das Vintage-Golf selbstverständlich im Vereinigten Königreich, aber auch in Dänemark und Schweden, wo es 2.000 begeisterte Hickory-Spieler gibt, sogar eine eigene Tour stattfindet. Und auch in vielen andern Ländern wie der Schweiz, Deutschland, Polen oder Tschechien gibt es Clubs und wächst die Community.

In Musselburgh, Schottland (der Wiege des Spiels) liegt der älteste Golfplatz der Welt. Im nahe gelegenen St. Andrews werden jährlich die Weltmeisterschaften ausgetragen, selbst aus China reisen Teilnehmer an. Die Bahnen sind kürzer als auf gewöhnlichen Plätzen, um die fehlende Länge in den Schlägen auszugleichen, dazu wird mit Replika-Bällen gegolft.