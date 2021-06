Stefanie Werger: „Ich hab nichts versäumt im Leben“

Hätten Sie sich diesen Erfolg einst erträumt?

Ich bin sehr dankbar dafür und demütig, denn wer kann schon behaupten, dass alles gepasst hat mit der Karriere? Ich habe ewig davon geträumt, auf der Bühne zu stehen; das hat sich erfüllt. Ihr Vater war Bergarbeiter, da war es wohl kaum selbstverständlich, dass die Tochter Musikerin wird. In Sachen Musik hat er nicht viel mitgeredet. Er war sehr stolz, auch wenn er die Freude nicht so zeigen konnte, aber ich hab es gespürt; er war aber auch immer sehr krank. Meine Mama hingegen war musikalisch. Als sie „Die Nächste bin i“, meinen ersten Hit, gehört hat, hat sie allerdings gemeint: „Ein bissl derb ist’s halt.“ Doch es war genau richtig so. Sonst wäre ich vielleicht noch in der Schlager-Branche gelandet.

Zehn Jahre sind Sie mit einer Tanzmusik-Combo durch Deutschland getingelt.

Diese Jahre waren wichtig für mich – sowohl was die Bühnenerfahrung betrifft als auch fürs Leben. Meistens sind wir bis zwei oder drei Uhr morgens aufgetreten. Danach packten wir unsere Sachen und sind wieder 800 Kilometer im Auto gesessen. Das war nicht immer leicht. Aber wenn man jung ist, spürt man die Kilometer nicht so sehr.

Ihr Hit „Stoak wia a Felsen“ gilt als Hymne. Wissen Sie noch, wie er entstanden ist?

Ich bin damals in einer Krise gesteckt, weil mir nix eingefallen ist, war verzweifelt und verkrampft. Ich bin dann in mein Stammlokal und habe den Wirt um einen besonders guten Wein gebeten. Nach einer langen Nacht hatte ich am nächsten Tag Ohrenweh. Aber am Tag darauf habe ich „Stoak wia a Felsen“ geschrieben.

Tun Sie sich, wie viele Ihrer Kollegen, auch mit der Einordnung Austropop schwer?

Es gibt Deutschpop, Italo-Pop und eben Austropop. Wobei: Pop, das klingt für mich immer wie ein angerührter Sterz. Man kann auch sagen: österreichische Popmusik. Aber den Begriff Austropop werden wir nicht mehr los. Dazu hat er sich bereits zu stark ins Bewusstsein eingeschweißt. Ich bezeichne mich selbst als Liederatin.