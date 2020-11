Warum ein "Oaschloch"-Satz auf Twitter ruhmreich wurde

Vorbild dabei war etwa die Reaktion der soeben wiedergewählten neuseeländischen Ministerpräsidenten Jacinda Adern. Die Sozialdemokratin hatte nach dem fürchterlichen Terroranschlag von Christchurch, bei dem 51 Menschen 2019 getötet wurden.

“Er ist ein Terrorist. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Extremist. Aber er wird, wenn ich über ihn spreche, namenlos bleiben“ (“He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless”), sagte Adern nach dem Anschlag, und die Medien hielten sich zum Großteil an ihre Worte. „Sprecht über die Opfer statt über den Namen des Mannes, der sie getötet hat. Der hat womöglich Bekanntheit gesucht, aber wir in Neuseeland werden ihm das nicht geben, nicht einmal seinen Namen.“

Übrigens gibt es sogar ein Plugin für den Webbrowser Chrome, der den Namen des Attentäters durch das Wort „Oaschloch“ ersetzt.