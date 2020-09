Ukraine: Frau spaziert unbeschwert auf Flugzeugflügel herum

Am größten Flughafen der Ukraine, Kiew-Boryspil, mussten die Flughafenmitarbeiter wohl zweimal schauen, bevor sie realisierten, dass tatsächlich ein Passagier auf dem Flügel eines Flugzeugs herumspaziert. Auf einem Video, dass auf Instagram geteilt wurde, sieht man eine Frau mit Wasserflasche in der Hand ganz unbekümmert aus der Notausgangstür klettern. Wie The Indian Express am 3. September berichtet, hat die zweifache Mutter angegeben, dass ihr "zu warm" gewesen sei. Sie hätte lediglich etwas "frische Luft" gebraucht.