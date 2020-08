Gerettet: 4-Jährige trieb auf aufblasbarem Einhorn im offenen Meer

Das kleine Mädchen, circa vier Jahre alt, wurde am vergangenen Sonntag auf ihrem großen, aufblasbaren Einhorn weit hinaus ins offene Meer abgetrieben. Glücklicherweise konnte sie von einer Fähre gerettet werden, berichtet Independent am 26. August. Lokale Medien schreiben, dass starke Strömungen im Golf von Korinth vor der Küste von Antirrio in West-Griechenland das Kind in den Ozean getrieben haben. Als ihre Eltern bemerkten, dass ihr Kind außer Sichtweite geraten war, schlugen sie Alarm. Hafenbeamte funkten den Kapitän einer lokalen Fähre an, die sich in der Nähe befand.