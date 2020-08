Franzose findet verlorene Kamera mit Hochzeitsfotos von Linzer Paar in Fluss

Und tatsächlich: Das viele Teilen führte zum Erfolg. Über Umwege wurde die Besitzerin der Kamera gefunden. Jemand teilte das Posting auch in österreichischen Radfahrer-Gruppen. So wurde innerhalb von 48 Stunden das Paar gefunden. Claire heißt die Besitzerin, und sie kommentierte das Posting mit folgenden Worten: "Hallo, ein Freund hat mich auf dein Posting aufmerksam gemacht. Mein Name ist Claire und ich komme aus Linz, Österreich. Mein Mann und ich waren vom 23. bis 31. Juli in der Ardèche und kenterten mit unserem Kajak (in der Nähe von Ruoms) und deshalb haben wir unsere Kamera verloren. Es hat uns das Herz gebrochen, weil es ein Hochzeitsgeschenk unserer Freunde war. Unglaublich, dass sie jemand gefunden hat und wir können kaum glauben, dass wir bald alle unsere Erinnerungsbilder anschauen können. Ich weiß nicht wie ich mich bedanken soll. Vielen Dank. Das ist eine Geste, die einen nicht aufhören lässt, an Solidarität und Menschlichkeit zu glauben."