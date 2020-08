Heiratsantrag ging schief: Wohnung brannte nieder

Dieser romantisch gemeinte Heiratsantrag im englischen Sheffield ging gründlich schief. Hunderte Kerzenlichter hat ein Mann in seiner Wohnung aufgestellt, und alles war vorbereitet, um seiner Freundin einen Antrag zu machen. Er wollte sie von ihrer Arbeit abholen und ließ in dieser Zeit die bereits angezündeten Teelichter unbeaufsichtigt stehen. Als das Paar bei der Wohnung ankam, stand diese bereits lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr der Region South Yorkshire postete die Geschichte und Fotos gestern Nachmittag auf Twitter. "Schau genau. Was siehst du? Genau, hunderte Teelichter!" schreiben sie im ersten Posting. Und weiter: "Wollt ihr wissen was passiert ist? Es geht um einen romantischen Heiratsantrag, der nicht wie geplant verlief und um eine wichtige Lektion zum Gebrauch von Kerzen."