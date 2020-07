Männer fühlen sich sexuell zu Amazon Echo hingezogen

Die Studie befragte jedoch nur 1.000 Menschen, und sie wurde außerdem von We-Vibe, einem Unternehmen, dass per App gesteuertes Sexspielzeug verkauft, in Auftrag gegeben. Dass überall auf der Welt 14 Prozent der Männer „ihre“ Alexa begehren, darf also ruhig angezweifelt werden. Aber einige tun es, angesichts der verringerten Möglichkeit zu flirten, anscheinend trotzdem.

Und aufgepasst, wer glauben sollte, die Gespräche zwischen euch und Alexa seien privat: Angestellte von Amazon hören sich die Audioaufnahmen sogar an, um die künstliche Sprachassistenz weiterzuentwickeln, berichtete The Guardian schon am 11. April 2019.