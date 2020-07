9-jähriger während TikTok Videodreh angeschossen

NBC News berichtete am 14. Juli von einem schrecklichen Vorfall der sich in Atlanta in den USA ereignet hat. Der 9-jährige Javonni Carson wurde viermal angeschossen während er TikTok Videos mit seinen Geschwistern drehte.

Seine Mutter, Keyona Carson, sagte zu NBC News, dass ihr Sohn unbeteiligt in einen Schusswechsel geraten ist: „Er lebt, das ist ein Segen.“ Der Junge war mit seinem Vater, Jarvis Denton Wise, seiner 14-jährigen Schwester Paris Wise und seinem 11-jährigen Bruder Jarvis Wise Junior auf einem Parkplatz um TikTok Videos zu drehen. Die Schüsse wurden aus einem vorbeifahrenden Auto abgegeben.