Nach Rauswurf von Gast: Kellnerin erhält 35.400 Euro Trinkgeld

Die betroffene Familie hat in dem Restaurant am 4. Juli den Geburtstag einer Tante gefeiert. Kurz nachdem das Video startet, sieht man wie sich die Kellnerin Cochran einmischt und einen Mann mit den Worten „Nein, so reden Sie nicht zu unseren Gästen! Verschwinden Sie!“ auffordert, das Restaurant zu verlassen. Der Mann wurde später als der britische Technik-CEO Michael Lofthouse erkannt. Er droht der Familie, Präsident Trump würde sie schon erwischen und sie sollten schleunigst das Land verlassen. Weitere rassistische Beschimpfungen folgten.

Cochran sagt im Gespräch mit ABC7: „Ich habe in dieser Situation getan was jeder andere auch machen sollte oder machen würde.“ Lofthouse wurde des Restaurants verwiesen.