Madison Wilson träumt von Malstiften für alle Hautfarben

Vashti, Madisons Mutter, erklärte in einem Interview am 1. Juli gegenüber Good Morning America, dass die Idee für die Aktion nach einem Gespräch zwischen ihr und ihrer Tochter entstand. Sie sprachen darüber, dass oft weniger schwarze als weiße Menschen in Büchern und Filmen zu sehen sind. Vashti gestand, dass ihre Tochter sie daraufhin fragte: "Mögen die Menschen uns nicht?" - Herzzerreißend!