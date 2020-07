Maskenpflicht verweigert: 80.000 Euro Trinkgeld dank wütender Kundin

Lenin Gutierrez arbeitet als Barista in einem Starbucks-Café in Kalifornien. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind die Kunden angewiesen, beim Betreten des Lokals einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine Kundin wollte sich aber so gar nicht an die Sicherheits-Maßnahme halten - also fragte der 24-Jährige sie, ob sie eine Maske dabei habe. Der Dame passte dies aber offenbar gar nicht. Sie beleidigte den verantwortungsvollen Starbucks-Mitarbeiter und verließ wütend die Filiale - nicht, ohne vorher ein Foto von Gutierrez zu machen. Dieses veröffentlichte sie im Anschluss auf Facebook, um ihn öffentlich bloßzustellen und sich über ihn lustig zu machen.